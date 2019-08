Benfica contrata Tiago Sampaio ao Sp. Braga

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Ago, 2019, 11:04 / atualizado em 12 Ago, 2019, 11:04 | Futebol Nacional

O futebolista, de 14 anos, foi contratado ao SC Braga e chega agora ao Caixa Futebol Campus para cumprir a 5.ª época ao serviço do clube da Luz, sendo que já tinha jogado durante quatro temporadas no Centro de Formação e Treino do Sport Lisboa e Benfica de Braga.



O jovem central começou no Sporting de Braga em 2017/18, passou pelos iniciados do Palmeiras FC e ingressa de forma efetiva no Benfica para trabalhar a tempo inteiro no centro de estágio do Seixal.