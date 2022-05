Benfica defronta Paços de Ferreira no fecho da I Liga

O Benfica despede-se da liga depois de uma época, uma vez mais, sem títulos, resignado a um terceiro lugar, enquanto o Paços, no 10.º lugar, pode ainda ter ligeiras mudanças na tabela, a subir ou descer, face à pouca diferença entre sétimo e 12.º.O jogo, com início às 20:15, também não contará, entre outros, com o internacional uruguaio Darwin Nuñez, que, contudo, deverá ser coroado como melhor marcador da Liga, uma vez que tem 26 golos, mais seis do que o iraniano Medhi Taremi, do já campeão FC Porto, que no sábado recebe o Estoril Praia.Face a estas ausências, e já sem objetivos competitivos em mente,, que recentemente se sagraram campeões da UEFA Youth League.Com as contas quase todas definidas,Nesta 34.ª jornada, o B SAD visita o Arouca, o Tondela recebe o Boavista e o Moreirense o Vizela, em jogos com início às 15h30 de sábado.Paços de Ferreira – Benfica, 20h15.Arouca - B SAD, 15h30.Tondela – Boavista, 15h30.Moreirense – Vizela, 15h30.Marítimo – Portimonense, 18h00.FC Porto - Estoril Praia, 18h00.Sporting - Santa Clara, 20h30.Famalicão - Sporting de Braga, 18h00.Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 20h30.