Benfica e FC Porto querem levantar a Taça no fecho da época

A pandemia obrigou igualmente a uma alteração do local da partida, deixando o Jamor, que recebia a decisão ininterruptamente há 36 anos, desde 1983/84, e rumando a Coimbra, para que fossem respeitadas todas as condições de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde.Na final, agendada para as 20h45, o FC Porto entra embalado pela recente conquista do título de campeão nacional, o troféu primordial, enquanto o Benfica, vencedor da Supertaça no início da temporada, vem de três triunfos seguidos sob o comando de Nélson Veríssimo, que rendeu Bruno Lage na fase final do campeonato.

A final da 80.ª edição da Taça de Portugal vai ser disputada à porta fechada, a partir das 20h45, no Estádio Cidade de Coimbra, e terá arbitragem de Artur Soares Dias.