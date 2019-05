Benfica. Equipa feminina garante subida à I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Mai, 2019, 07:31 / atualizado em 30 Mai, 2019, 07:31 | Futebol Nacional

O resultado garantiu às encarnadas o primeiro lugar da Série Sul e, consequentemente, a subida de escalão, além da presença na final que se disputará a duas mãos, nos dias 16 e 23 de junho.



Apesar do golo de Maiara, logo aos seis minutos, o Estoril manteve-se fiel ao seu plano de jogo, que passava por retardar ao máximo a previsível goleada das encarnadas, mas a resistência durou apenas até ao segundo golo do Benfica, assinado por Evy Pereira (32).



Ao intervalo as "águias" já venciam por 4-0, graças também aos golos de Ana Vitória (34) e Darlene Rodrigues (44), de canto direto, que abriram as portas da goleada.



No segundo tempo, o jogo continuou a decorrer em sentido único e o marcador foi ganhando volume com os golos de Ana Alice (47), Evy Pereira (54), Andreia Faria (86) e Ana Vitória (87).





A partida ficou ainda marcada por um susto, já em período de descontos, quando a central brasileira Ana Alice caiu inanimada no relvado e teve de ser transportada de ambulância para o hospital, apesar de ter recuperado os sentidos no local.