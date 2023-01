Benfica goleou Sporting na Taça da Liga feminina

Apenas quatro dias após vencer as "leoas" por 5-0, no Estádio da Luz, nos quartos de final da Taça de Portugal, as encarnadas voltaram a superiorizar-se às verde e brancas incontestavelmente, com dois golos em cada metade do encontro, por Cloé Lacasse (16 e 42 minutos), Jéssica Silva (69) e Kika Nazareth (77), contra o tento solitário de Chandra Davidson (55) pelas visitantes.O Benfica mostrou de imediato que ia à procura de repetir o feito e não precisou sequer de um minuto de jogo para criar as primeiras oportunidades. Hannah Seabert defendeu o remate de Cloé Lacasse (20 segundos) e Pauleta (56 segundos) rematou a centímetros do poste da baliza adversaria.O golo das "águias" acabou por chegar após mais um lance de Cloé Lacasse no flanco esquerdo. A canadiana ofereceu o golo a Jéssica Silva, que chegou atrasada para o desvio, mas Catarina Amado, na insistência, devolveu a Lacasse (16), que só teve de encostar para as redes na pequena área.As oportunidades do Benfica sucediam-se e Cloé Lacasse (42) "bisou" ainda na primeira parte, finalizando uma triangulação perfeita com Kika Nazareth e Jéssica Silva, após uma perda de bola do Sporting na construção ofensiva.Só depois disso as verde e brancas criaram algum perigo e foi no seguimento de erros das benfiquistas.Primeiro, Rute Costa abordou mal uma bola longa e deixou-se antecipar por Ana Capeta (45), mas a avançada deixou a bola escapar pela linha de fundo; depois, Pauleta ofereceu a bola a Cloé mas a canadiana levou o esforço individual longe demais e perdeu a bola para a guarda-redes adversária.O Sporting reduziu mesmo a desvantagem por Chandra Davidson (55), na finalização de um contra-ataque que a própria conduziu e teve alguma sorte num ressalto, após tabelar com Jéssica Silva, para ganhar posição de remate dentro da área adversária.Mas o Benfica conseguiu chegar ao 3-1 por Jéssica Silva (69), desmarcada por um passe de 50 metros de Pauleta, ainda antes de a sportinguista Fátima Dutra (72), com duas faltas duras sobre adversárias em menos de um minuto, ser expulsa por acumulação de amarelos.O domínio do Benfica já era incontestável e, em superioridade numérica, ganhou expressão com mais um golo de Kika Nazerth (70), na conclusão de uma jogada individual de Lacasse sobre a linha de fundo.A segunda mão está marcada para 8 de fevereiro, na Academia de Alcochete, onde as sportinguistas terão a árdua tarefa de recuperar de uma desvantagem de três golos se quiserem chegar à final da competição.