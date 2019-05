Benfica. Grimaldo enaltece presente e desconhece o futuro

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Mai, 2019, 12:23 / atualizado em 22 Mai, 2019, 12:23 | Futebol Nacional

Grimaldo acaba de viver uma época de sonho no Benfica | Tiago Petinga-Lusa

O defesa-esquerdo reconheceu que a época lhe correu acima da média na qual fez 13 assistências decisivas.



O camisola “3” dos encarnados reconheceu que teve um ano “em grande” mas mostrou-se reservado quanto ao seu futuro.



Ainda esta semana Grimaldo pode fechar um novo contrato com o novo clube da “águia” mas a saída não é posta de parte, porque Nápoles e Dortmund continuam a apertar o cerco.



Contudo o jogador não se esqueceu de reafirmar: “Estou muito contente aqui no Benfica”.



O futebolista reconheceu que o sistema de jogo da equipa o ajudou porque privilegiava a toada atacante e isso fazia com que se sentisse “confortável”.