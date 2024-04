Benfica mantém dois pontos de avanço sobre Sporting na Liga feminina

Com duas rondas por disputar, a formação ‘encarnada’ manteve-se com dois pontos de vantagem (50 contra 48) sobre o Sporting, segundo classificado, que goleou fora o Marítimo, com o qual empatara em casa (1-1), por 7-0.



No Seixal, Kika Nazareth ‘bisou’, com golos aos 10 e 41 minutos, para reforçar a liderança das marcadoras da prova, agora com 17 tentos, enquanto as defesas Ana Seiça, aos 63, e Carole Costa, aos 90+4, completaram o resultado.



Por seu lado, o Sporting teve ainda mais facilidades na Madeira, onde ao intervalo já vencia por 3-0, com tentos de Jacinta Gala, aos quatro minutos, Fátima Dutra, aos 40, e Olívia Smith, aos 44.



Após o intervalo, Smith ‘bisou’, aos 49 minutos, e também marcaram Joana Martins, aos 56, de grande penalidade, Diana Silva, aos 58, e Maiara Niehues, aos 80.



Nas duas últimas jornadas, o Benfica desloca-se ao reduto do Valadares Gaia e recebe o Racing Power, enquanto o Sporting, que está dois pontos atrás e tem vantagem no confronto direto, atua fora perante Ouriense e Damaiense.



O próximo encontro das duas equipas está marcado para quarta-feira, dia em que Benfica e Sporting se defrontam na final da Taça da Liga, a partir das 17:45, no Estádio do Restelo, em Lisboa.