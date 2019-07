Benfica mostra equipa nova e presta tributo a Jonas

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Jul, 2019, 10:21 / atualizado em 10 Jul, 2019, 10:21 | Futebol Nacional

O Estádio da Luz abre as portas às 18h30 e os futebolistas começam a ser chamados ao relvado a partir das 19h30, uma hora antes do pontapé de saída do jogo contra a formação de Bruxelas



Os sócios poderão ver os quatro reforços contratados até ao momento: o extremo Caio Lucas, o médio Chiquinho e os avançados Jhonder Cádiz e Raul de Tomás.



Fora do jogo estarão André Almeida e Gedson Fernandes, ausentes por lesão.

Tributo ao “rei do golo”

O homenageado da noite, ao serviço do Benfica, venceu quatro campeonatos, uma Taça de Portugal, duas taças da liga e duas supertaças.



Jonas sagrou-se por duas vezes o melhor marcador da I liga portuguesa conquistando as respetivas bolas de prata: 2015/16 e 2017/18.





No total Jonas efetuou 183 jogos com a camisola do Benfica e marcou 137 golos.





Na hora da despedida o futebolista pediu aos sócios para estarem com ele, esta noite, no Estádio da Luz.











Belgas em novo ciclo

O Anderlecht só esta quarta-feira chega a Lisboa.Será o segundo encontro particular de Vicent Kompany, treinador-jogador dos belgas, depois da derrota (2-5) com O Ajax.Até ao momento o reforço mais sonante do Anderlecht é o francês Samir Nasri, ex-West Ham, colega de equipa de Komapny no Manchester City.O médio foi apresentado na terça-feira e ainda não deverá acompanhar a equipa.Michel Vlap (ex-Heerenveen) e Dimata (Wolfsburg) são as outras aquisições.