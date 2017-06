Benfica nega autoria de emails e mensagens

Mário Aleixo - RTP 23 Jun, 2017, 11:41 / atualizado em 23 Jun, 2017, 11:41 | Futebol Nacional

O comunicado do clube da Luz refere-se a toda a polémica causada pela questão dos emails e mensagens divulgadas por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, que alegadamente visavam o condicionamento do Benfica em diversos aspetos do futebol nacional.



Eis o teor do comunicado emitido pelo Benfica:



"Em face das noticias vindas a público com base em informação falsa ou distorcida intencionalmente, impõe-se esclarecer que nunca existiu, nem existe qualquer tentativa de condicionamento quer da arbitragem, quer dos órgãos da justiça desportiva, por parte do Sport Lisboa e Benfica.



Nunca em nenhuma circunstância tal atos ocorreram.



A campanha a que se tem assistido com recurso a práticas criminosas, que a seu tempo serão devidamente julgadas e sancionadas, é essa sim uma flagrante tentativa de condicionamento dos árbitros e da justiça.



O passado recente de alguns dos candidatos a paladinos da justiça e da transparência retira por si só toda e qualquer credibilidade às falsas denuncias que têm vindo a ser feitas.



O Sport Lisboa e Benfica reitera de forma firme que é nos locais próprios que tem vindo a diligenciar pela salvaguarda do seu bom nome e reposição da verdade".