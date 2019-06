Benfica perto do título da II divisão de futebol feminino

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Jun, 2019, 08:37 / atualizado em 17 Jun, 2019, 08:37 | Futebol Nacional

Depois de vencer a sua série, na primeira fase, e a zona sul, na segunda, as encarnadas iniciaram a discussão do título com as vencedoras da zona norte, o Braga B, impedido de subir à Liga principal, como equipa satélite.



Ainda assim, as bracarenses ganharam o direito a disputar o título nacional do escalão secundário, mas o Benfica voltou a mostrar ter uma equipa de I Liga, difícil de ser travada pelas adversárias da divisão em que se estreou no futebol feminino.

Ritmo avassalador

No campo n.º 2 da Cidade Desportiva do Sporting de Braga, o Benfica já vencia ao intervalo por 5-0, com golos de Ana Vitória (cinco minutos), Patrícia Llanos (nove e 23), Yasmin (21) e Daiane (28).



Na segunda parte, Ana Vitória chegou aos quatro golos no jogo, ao apontar mais três (54, 86 e 90 minutos), num período em que Diva Meira também marcou, aos 80.



O Benfica, que já assegurou a subida à I Liga, juntamente com o Cadima – segundo classificado da zona norte -, já tinha conquistado a Taça de Portugal, batendo na final o Valadares Gaia (4-0) e depois de eliminar o Sporting de Braga.



No apuramento do campeão da II Liga, diante da equipa B das bracarenses, a segunda mão está agendada para o próximo domingo, em 23 de junho, no terreno da equipa lisboeta.