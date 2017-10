Benfica vai continuar na senda das vitórias

Mário Aleixo - RTP 12 Out, 2017, 10:17 / atualizado em 12 Out, 2017, 10:17 | Futebol Nacional

Denominada Corporate Club a reunião que decorreu no centro de estágio do Seixal, juntou 335 empresas, jogadores e equipa técnica do plantel principal, bem como antigas glórias do clube.



“Quero dizer-vos que iremos continuar na mesma linha, queremos crescer mais e, em conjunto, iremos todos ficar felizes. Vamos continuar na senda de vitórias, queremos continuar a ganhar e a levar o Benfica cada vez mais alto”, disse o líder do clube encarnado.





Domingos Soares Oliveira e as potencialidades do clube

Luís Filipe Vieira lembrou que há 17 anos que está no Benfica e quando chegou os parceiros do clube eram pouco mais de 100 e agora são mais de 300.O administrador executivo da SAD encarnada, em declarações à BTV realçou a parceria do clube coma s empresas e a propósito afirmou: “Em termos europeus há um conjunto de clubes com as melhores práticas de mercado e nós estamos nesse nível. Em termos de negócio é muito revelante e, só para dar um exemplo, dos nossos dez principais parceiros, nove são companhias internacionais”.