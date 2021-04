Bino quer devolver a alegria aos jogadores do Vitória

Confirmado na segunda-feira como substituto de João Henriques, técnico que deixou a equipa minhota após ter somado seis pontos nos últimos 30 possíveis, o novo timoneiro vitoriano realçou que os atletas às suas ordens precisam de voltar a confiar no que são "capazes" de fazer, para, no final da época, terminarem o campeonato num lugar “europeu”.



"Pensamos no imediato e pensamos que a Europa é possível. Estamos aqui para cumprir os objetivos propostos ao início da época. Os jogadores são capazes. (...) Num momento ou noutro, as coisas podem ir abaixo animicamente, até porque estamos a falar de uma equipa jovem. Está a faltar alegria, desinibição nos processos. Estamos cá para devolver a alegria e para fazer um bom jogo", disse, em videoconferência de imprensa.



Apesar do "lado mental" ter sido "muito importante" nos primeiros quatro dias de trabalho, o treinador, de 48 anos, disse ter uma "ideia de jogo bem definida", que, na equipa B, assentava num sistema tático 3x4x3, ao contrário do 4x3x3 de João Henriques, mas também assumiu "alguma cautela" nesse trabalho.



"Não é o sistema (tático) que é o mais importante. O mais importante é o que os jogadores conseguem colocar em prática dentro do campo. Acredito que o Vitória se vai apresentar confiante e forte para vencer o jogo. A minha ideia não tem nada a ver com a de outros treinadores, mas, com os maus resultados, temos de ter alguma cautela para não mudarmos tudo de uma vez", salientou.



Convicto de que é na "adversidade" que se veem os "campeões" e os "jogadores de caráter", o técnico, natural da Póvoa de Varzim, disse esperar, na sexta-feira, um Portimonense "moralizado", face à goleada sobre o Nacional (5-1), na ronda anterior, e "muito identificado com as ideias" do treinador Paulo Sérgio.



"Espero um jogo difícil, como serão todos os que faltam. Mas há um foco fundamental sobre o que queremos fazer. É importante os jogadores sentirem que podem ser protagonistas do jogo, respeitando o Portimonense. Espero uma excelente resposta no jogo seguinte para ganharmos embalo e conseguirmos os objetivos no final", frisou.



O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga, com 35 pontos, defronta o Portimonense, 12.º, com 26, em partida da 26.ª jornada, agendada para as 20h00 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Manuel Oliveira.