Black Bulls conquistam Supertaça Mário Esteves Coluna

Os golos da vitória foram apontados por Cadre, aos 17 minutos, e Samuel, aos 77 minutos, num jogo em que a Associação Black Bulls dominou por completo o seu adversário no Campo Municipal de Maxixe.



“Felizmente conseguimos. Tivemos felicidade no jogo e conseguimos marcar nos momentos certos. Parabéns para os meus jogadores e agora é pensar no Costa do Sol [ o jogo de abertura do Moçambola, a principal prova futebolística moçambicana]”, disse, no final do jogo, Hélder Duarte, que venceu o Moçambola de 2023 pelo Ferroviário da Beira.



Para o atual treinador do Ferroviário da Beira, o também português Daúto Faquirá, a Associação Black Bulls teve uma vitória merecida.



“A equipa do Black Bulls mostrou-se mais madura que a nossa em alguns momentos (…). Aceitar a derrota custa, mas faz parte do futebol”, declarou Daúto Faquirá.



O jogo de hoje marca o início da época, antecedendo o arranque da principal prova futebolística moçambicana, o Moçambola, que começa em 20 de abril e será disputado até ao dia 10 de novembro.



Este ano, o Moçambola vai contar com quatro treinadores portugueses: Horácio Gonçalves, no Costa do Sol, e Sérgio Branco, no Ferroviário de Maputo, além de Hélder Duarte e Daúto Faquirá.



No Moçambola, ao longo de 22 jornadas, 12 equipas vão tentar a conquista do título mais importante do futebol moçambicano.