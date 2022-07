Boavista apresenta três reforços entre 21 atletas nos exames médicos

O defesa Vincent Sasso (ex-Servette), o médio Bruno Lourenço (ex-Estoril Praia) e o avançado Salvador Agra (ex-Tondela) foram novidades no primeiro dia de trabalho dos 'axadrezados', cujos treinos vão arrancar a partir de segunda-feira sob alçada de Petit.



Dos 'repetentes' compareceram já os guarda-redes Rafael Bracali e João Gonçalves, os defesas Pedro Malheiro, Rodrigo Abascal e Filipe Ferreira, os médios Sebastián Pérez e Miguel Reisinho e os avançados Luís Santos, Yusupha, Tiago Morais, Manuel Namora e Jeriel De Santis, que antecipou o regresso para se juntar ao grupo desde o primeiro dia.



Se o dianteiro Diego Llorente voltou do empréstimo aos espanhóis do El Ejido, o defesa Pedro Gomes, os médios Bernardo Silva, Joel Silva e Júlio Dabo e o avançado Martim Tavares juntaram-se ao plantel principal depois da conquista da II Divisão de juniores.



Autorizados a apresentarem-se mais tarde nos trabalhos do Boavista estão os defesas Reggie Cannon e Yanis Hamache, os centrocampistas Gaius Makouta e Ilija Vukotic e o avançado Kenji Gorré, que acabaram a última temporada ao serviço das suas seleções.



Nesse lote também constam os defesas Chidozie e Ricardo Mangas, que terminaram as respetivas cedências aos turcos do Alanyaspor e aos franceses do Bordéus, além do colega de setor Nathan, que testou positivo à covid-19 antes da viagem para Portugal.



De saída estão o defesa equatoriano Jackson Porozo, contratado pelos franceses do Troyes, e o avançado croata Petar Musa, que acabou o período de empréstimo aos portuenses e, posteriormente, deixou os checos do Slavia Praga para rumar ao Benfica.



Outras cedências expiradas incidem no guarda-redes iraniano Alireza Beiranvand, cuja carreira prosseguirá no seu país ao serviço do Persepolis, depois de se ter desvinculado dos belgas do Antuérpia, e no defesa Tiago Ilori, que pertence aos quadros do Sporting.



Já o médio espanhol Javi García rescindiu contrato por mútuo acordo com o Boavista e terminou a carreira de jogador aos 35 anos, para regressar ao Benfica, que representou entre 2009 e 2012, como adjunto do recém-chegado treinador alemão Roger Schmidt.



O médio Tomás Remão e o avançado Paul-Georges Ntep saíram em final de contrato, num defeso em que o Bordéus ativou a cláusula de compra pelo dianteiro Alberth Elis na ordem dos seis milhões de euros, gerando a maior venda da história dos 'axadrezados'.



O treinador Petit está vinculado até junho de 2024, após ter reassumido em novembro do ano passado o comando do Boavista, que alcançou a oitava permanência seguida na I Liga, ao ficar no 12.º lugar, com 38 pontos, 10 face à zona de despromoção automática.



O calendário dos jogos de preparação vai ser conhecido mais tarde, na certeza de que a preparação estará centralizada no Bessa, onde o clube portuense deseja potenciar as suas próprias condições, com campos de treinos, uma zona de refeições, LAB e ginásio.







Plantel provisório do Boavista para 2022/23:



- Guarda-redes: Rafael Bracali e João Gonçalves.



- Defesas: Reggie Cannon, Nathan, Pedro Malheiro, Rodrigo Abascal, Chidozie (ex-Alanyaspor, Tur), Pedro Gomes (ex- júnior), Vincent Sasso (ex-Servette, Sui), Filipe Ferreira, Yanis Hamache e Ricardo Mangas (ex-Bordéus, Fra).



- Médios: Gaius Makouta, Ilija Vukotic, Miguel Reisinho, Sebastián Pérez, Bruno Lourenço (ex-Estoril Praia), Bernardo Silva (ex-júnior), Joel Silva (ex-júnior) e Júlio Dabo (ex-júnior).



- Avançados: Kenji Gorré, Salvador Agra (ex-Tondela), Luís Santos, Yusupha, Jeriel De Santis, Tiago Morais, Manuel Namora, Martim Tavares (ex-júnior) e Diego Llorente (ex-El Ejido, Esp).



Treinador: Petit.







Saíram: Alireza Beiranvand (Persepolis, Ira), Jackson Porozo (Troyes, Fra), Tiago Ilori (Sporting), Javi García (fim de carreira), Tomás Reymão (fim de contrato), Paul-Georges Ntep (fim de contrato) e Petar Musa (Benfica).