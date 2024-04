Boavista e Länk Vilaverdense com processos disciplinares por eventuais incumprimentos

“Instauração de processo disciplinar à Boavista Futebol Clube – Futebol SAD, por deliberação da Secção Profissional, de 16 de abril de 2024, tendo por objeto eventual incumprimento na entrega de documentação relacionada com controlo de execução orçamental, na sequência de comunicação da Liga Portugal”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado.



Na mesma nota, o CD dá conta da instauração de igual processo disciplinar ao Länk Vilaverdense, do segundo escalão do futebol português.



Os dois processos foram enviados no dia 17 de abril de 2024 “à Comissão de Instrutores da Liga Portugal, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução”.