Boavista quer repetir triunfo da época passada frente ao SC Braga

"A perspetiva é fazer um jogo positivo e tentar repetir aquele que foi o nosso último jogo em casa com o Braga, na época passada, que foi um dos melhores espetáculos da Liga da época passada, em que por duas vezes tivemos de ir atrás do resultado e que redundou num 4-2 para o Boavista", disse o professor Neca.



O adjunto fez a antevisão do encontro com os bracarenses porque o treinador principal do Boavista, Lito Vidigal, foi castigado com 15 dias de suspensão pela expulsão na derrota dos ‘axadrezados’ no terreno do Desportivo de Chaves, na terceira eliminatória da Taça de Portugal.



"Era bom que este jogo fosse igual [ao da temporada anterior] e um grande espetáculo da única equipa que está invicta na I Liga, o Boavista, e da única que também está invicta na Liga Europa, o Braga. São duas equipas boas, que vão procurar jogar bem. Estamos a trabalhar para ganhar", referiu.



O Boavista tem mais outra baixa para este jogo, a do avançado sérvio Stojiljkovic, que se encontra emprestado pelo Braga e por esse motivo não pode ser utilizado.



O treinador adjunto boavisteiro vaticinou um "jogo difícil com um adversário bom", esperando "que seja um espetáculo de excelência”, e evitou comentar a insatisfação exibido por alguns adeptos no final do empate fora com o Moreirense (1-1)



"Olho para o jogo. Aquilo que está para além disto já não consigo perceber", argumentou, para depois salientar que o Boavista saiu do jogo com o Moreirense como "a equipa mais rematadora do campeonato nacional até à oitava jornada".



"Nós não fomos tão eficazes, rematámos mais uma vez e empatámos 1-1, mas vamos tentar continuar a rematar muitas vezes e, se possível, sermos um pouco mais eficazes e continuar com o registo de futebol de grande qualidade, sempre em busca da vitória", completou



O técnico afirmou ainda que o Boavista está "de parabéns pela excelência do trabalho que tem feito" e que lhe permite ser a única que ainda invicta no campeonato.



"A nossa pontuação é muito boa, mas a nossa qualidade de jogo já permitia termos mais pontos", considerou, referindo que o Boavista nunca tinha feito tantos pontos em tão pouco tempo desde que voltou à I Liga "e é evidente só pode rematar muito quem está perto da baliza do adversário".



O Boavista, sexto classificado, com 12 pontos, recebe o Sporting de Braga, nono, com 11, na quinta-feira, às 20h15, no Estádio do Bessa, no Porto, num jogo da 9.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.