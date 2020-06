Boavista recebe Moreirense com equipas separadas por um ponto

O Boavista, que não vence há quatro jogos no campeonato, vai procurar regressar às vitórias na receção ao Moreirense, que não somou qualquer derrota nos últimos seis jogos (três vitórias e três empates).

A equipa "axadrezada está em 11.º lugar no campeonato, com 29 pontos, enquanto o Moreirense é nono, com 30.







O jogo está agendado para as 21h15, no estádio do Bessa.

Todos os encontros da I Liga são jogados à porta fechada, para impedir a propagação da covid-19, por indicação da Direção-Geral da Saúde (DGS).Portimonense - Gil Vicente, 1-0 (0-0 ao intervalo)Famalicão - FC Porto, 2-1 (0-0)Marítimo - Vitória de Setúbal, 1-1 (1-0)Benfica - Tondela, 0-0Vitória de Guimarães - Sporting, 2-2 (1-1)Santa Clara - Sporting de Braga, 3-2 (1-1)Desportivo das Aves - Belenenses SAD, 0-2 (0-2)Boavista - Moreirense, 21h15

Rio Ave - Paços de Ferreira, 21h00