Boavista regressa aos triunfos na I Liga e mantém Tondela em zona de descida

Lusa 29 Abr, 2017, 17:59 | Futebol Nacional

O jogador do Boavista Philipe disputa a bola com Cláudio, guarda-redes do Tondela | José Coelho - Lusa

Um golo de Iuri Medeiros, aos 66 minutos, assegurou a vitória à equipa do Bessa, que passou a somar 38 pontos e subiu provisoriamente ao oitavo posto, com mais um ponto do que o Desportivo de Chaves, que recebe hoje o FC Porto.

O Tondela, que vinha de duas vitórias seguidas, manteve o 17.º e penúltimo lugar, com 23 pontos, partilhando a zona de despromoção com o Nacional, último, com 20. O Moreirense, primeira equipa acima `linha de água`, com 25, visita no domingo o Arouca.