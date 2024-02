Além de Tomás Tengarrinha, saíram também Vasco Segadães, Gonçalo Belo, Pedro Santos e Francisca Ferreira.João Cardoso, até agora integrado na equipa técnica da equipa feminina, regressa ao departamento de "scouting" do Sporting de Braga.A equipa bracarense ocupa a terceira posição da I Liga feminina de futebol, com 28 pontos, atrás de Sporting, segundo, com 30, e Benfica, líder, com 37.