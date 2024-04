Braga tenta isolar-se no terceiro lugar

A equipa bracarense ocupa o quarto lugar, em igualdade com FC Porto, terceiro classificado, ambos com 59 pontos e dois de vantagem sobre o rival Vitória de Guimarães, que também está envolvido na luta pelo acesso à segunda prova europeia de clubes na próxima época.



Os ‘arsenalistas’ ganharam seis dos últimos oito encontros na prova, o que, aliado aos sucessivos deslizes do FC Porto, lhes permitiu apanhar o vice-campeão, em contraponto com o Vizela, que na ronda anterior sofreu a quarta derrota seguida e caiu para a 18.ª e última posição.



O dia futebolístico abre com a receção do Moreirense, tranquilo sétimo classificado, ao Gil Vicente, num bem incómodo 14.º lugar, enquanto Boavista (12.º) e Estrela da Amadora (15.º) disputam uma partida importante nas contas da manutenção no escalão principal.



No domingo, o Sporting pode consolidar a liderança e aproximar-se do 20.º título nacional, ao receber o Guimarães, horas depois de o FC Porto defrontar o Casa Pia (nono), enquanto o Benfica, campeão em exercício e atual segundo posicionado, fecha a jornada na segunda-feira, no estádio do Farense (10.º).



Programa da 30.ª jornada:



- Sexta-feira, 19 abr:



Rio Ave – Arouca, 1-1



- Sábado, 20 abr:



Moreirense - Gil Vicente, 15:30



Boavista - Estrela da Amadora, 18:00



Sporting de Braga – Vizela, 20:30



- Domingo, 21 abr:



Desportivo de Chaves - Estoril Praia, 15:30



Famalicão - Portimonense, 15:30



Casa Pia - FC Porto, 18:00



Sporting - Vitória de Guimarães, 20:30



- Segunda-feira, 22 abr:



Farense – Benfica, 20:15