Brasileira Patrícia Llanos chega para o futebol feminino do Benfica

Lusa Comentários 18 Jul, 2018, 15:03 | Futebol Nacional

"Sei da grandeza do Benfica, porque é um clube muito conhecido e sei também que vou ficar na história por integrar a primeira equipa feminina. Sinto-me muito honrada", disse a jogadora, em declarações à BTV.



Llanos, médio de 27 anos, chega à Luz proveniente da equipa brasileira do Ferroviário, depois de passagens pelo Corinthians, Centro Olímpico, São Bernardo, Santos e Juventude de São Paulo.



No seu palmarés, a jogadora conta com duas Taças dos Libertadores, uma pelo Ferroviário, em 2015, e uma pelo Corinthians, em 2017.



O Benfica tem procurado 'construir' o plantel que competirá no escalão de acesso à Liga principal, com o treinador João Marques a contar já com 20 jogadores, entre as quais a central internacional portuguesa Sílvia Rebelo.



Carlota Cristo, Jassie Vasconcelos, Pipa, Tita, Catarina Bajanca, Sílvia Rebelo, Carolina Vilão, Adriana Gomes, Dani Neuhaus, Daiane Rodrigues, Ana Alice, Geyse Ferreira, Darlene de Souza Reguera, Maiara, Evy Pereira, Andreia Faria, Pauleta, Diva Meira, Inês Queiroga e Patrícia Llanos são as jogadoras já confirmadas.