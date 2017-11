Bruno de Carvalho apela à união da família sportinguista

Lusa 25 Nov, 2017, 07:57 | Futebol Nacional

"Ou rumamos todos para o mesmo lado ou um dia o Sporting Clube de Portugal vai abandonar este crescimento", disse o presidente 'leonino' perante uma plateia com cerca de 300 sportinguistas de Santarém, acrescentando que para dizer mal "já bastam os rivais".



Utilizando a sua habitual ironia, Bruno de Carvalho referiu-se ao chamado 'apito verde' para pedir união e confiança aos sócios e simpatizantes.



"Precisamos de união. Precisamos de coesão. Não se deixem levar pelas internetes, facebooks, paineleiros e jornais", disse o dirigente, pedindo que todos estejam 100 por cento unidos em redor do clube. "O sucesso do Sporting é o sucesso de todos nós", rematou.



Num discurso várias vezes interrompido pelas palmas, Bruno Carvalho aproveitou para mandar várias 'bicadas' aos rivais e ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



"Só vim a Santarém porque me garantiram que nenhum dos contributos dados ao núcleo foi em vouchers", disse, acrescentando que o presidente do núcleo de Santarém, Tiago Leite, o convidou pessoalmente e não por email, numa referência aos casos que envolvem o Benfica.



Sublinhando que o Sporting tem 22 títulos nacionais e é o clube do mundo com mais títulos, Bruno de Carvalho criticou ainda o presidente da FPF, Fernando Gomes, por ter reunido com outros clubes e não com o Sporting.



Antes de participar no jantar comemorativo dos 25 anos do Núcleo Sportinguista de Santarém, Bruno de Carvalho foi recebido nos paços do concelho e visitou as obras da nova sede do núcleo, num edifício que está a ser recuperado no chamado Campo da Feira.