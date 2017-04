Bruno de Carvalho lamenta que Benfica esteja "refém das suas claques ilegais"

Lusa 22 Abr, 2017, 20:13 | Futebol Nacional

"Tenho que lamentar que uma grande instituição como o Benfica esteja refém das suas claques ilegais e que o seu presidente não tenha a coragem de alterar esta situação. O convite tinha um intuito, eu se o tivesse recebido, e provavelmente não o receberia nos mesmos moldes [...] aceitaria a bem do futebol. Quando nos damos desculpas por formas e não por conteúdos, está tudo dito", disse o presidente do Sporting, em declarações difundidas na televisão do clube.



Numa missiva enviada a Vieira, Bruno de Carvalho convidou o seu congénere benfiquista para assistir ao dérbi de hoje, marcado para as 20:30 no estádio de Alvalade, em Lisboa, na tribuna VIP, antes de lhe pedir para que "finalmente se demarque de forma pública e sem reservas de criminosos e de claques ilegais".



Numa carta endereçada ao presidente 'leonino', a que a Lusa teve acesso, Luís Filipe Vieira recusou o convite, explicando que hoje, "num momento que requer de todos o máximo cuidado e rigor e em que um lamentável acontecimento ocorre", o 'líder' do Sporting "promove um convite com pressupostos acusatórios que obviamente é a forma errada de se apelar ao bom senso, moderação e são convívio entre todos".



Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu esta noite na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.



A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária, que investiga a possibilidade de se ter tratado de um homicídio.



O atropelamento mortal ocorreu ao início da madrugada, na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, tendo a PSP sido chamada ao local pelas 02:40.



Sporting, terceiro classificado com 63 pontos, e Benfica, líder com mais oito, defrontam-se hoje, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num dérbi que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.