Bruno Lage desdramatiza `Champions` e só pensa na liderança da I Liga

"O nosso objetivo é sair dos Açores em primeiro lugar. Vamos jogar frente a uma grande equipa, bem trabalhada, que tem feito um bom início de época, a praticar bom futebol, com os pontos que lhe dão a tranquilidade necessária. Do nosso lado, temos de estar preparados para todas as eventualidades, fazer um bom jogo, uma boa exibição e trazer os três pontos", afirmou o treinador encarnado.

Numa conferência de imprensa dominada pelo mau desempenho europeu dos `encarnados` esta época -- tem uma vitória em quatro jogos na `Champions` e ocupa o último lugar do grupo -, Bruno Lage sublinhou que não trabalha "a olhar para trás", nem se desviará da estratégia assumida pelo clube.

"Se a cada desaire tivermos de mudar o clube, nunca teremos nada preparado. Há muitos anos dizia-se que era muito difícil vencer em Portugal com uma equipa da formação e nós conseguimos isso. Temos de ter a capacidade de ter épocas europeias à dimensão do clube e acredito que com uma situação financeira estável, como o Benfica agora tem, teremos capacidade de segurar os jogadores e vamos ser mais fortes", observou Laje.

Ainda sobre as críticas de que a equipa foi alvo após o jogo em França, onde perdeu por 3-1, e sobre as escolhas para o `onze`, no qual não estiveram o médio Pizzi e o defesa André Almeida, Bruno Lage frisou que "são opções técnicas".

"O que é importante neste momento é fechar esse jogo da Liga dos Campeões e sair para outro jogo, escolhendo o melhor `onze`. Levo 20 anos a pensar pela minha cabeça", afirmou.

Sobre a lesão do defesa Ferro, que teve de ser substituído em Lyon depois de um choque com Vlachodimos e Dembelé que o deixou sem sentidos, o treinador do campeão nacional revelou que o central integrará a comitiva `encarnada`.

"O Ferro vai seguir viagem. Foi mais o susto, mas vamos perceber em que condições está. Se estiver a 100% poderá jogar, caso contrário temos Jardel", explicou o técnico.

O Benfica, líder da I Liga, com 27 pontos, defronta no sábado o Santa Clara, oitavo colocado, com 13, no Estádio de São Miguel, a partir das 17:00 (18:00 em Lisboa), em jogo da 11.ª jornada da prova.