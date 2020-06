Bruno Pinheiro é o novo treinador do Estoril Praia

Numa nota publicada no site oficial, os ‘estorilistas’ destacam o percurso profissional do técnico, de 43 anos, que inclui passagens pela formação de Benfica e Belenenses, além das experiências no comando de Mafra, Elétrico de Ponte de Sor e a seleção de sub-20 do Qatar, onde estava a trabalhar antes do compromisso com o ‘emblema da Linha’.



“É um orgulho treinar um clube da dimensão do Estoril Praia, é um momento de satisfação, não vou dizer já de felicidade, porque para mim a felicidade vem com o cumprir os objetivos a que nos propusemos”, afirmou Bruno Pinheiro, em declarações citadas no site do clube.



O anúncio da escolha de Bruno Pinheiro para o comando da equipa técnica é a mudança mais recente na estrutura do Estoril, após a oficialização na quarta-feira da saída de Rodolfo Canavesi do cargo de diretor-geral da SAD e da não renovação do contrato com o anterior treinador, Pedro Duarte, que orientou a equipa em nove jogos da época 2019/20, antes da suspensão definitiva da II Liga devido à pandemia covid-19.



“[Estou] entusiasmado por anunciar o Bruno Pinheiro como treinador da equipa principal. O Bruno tem a experiência e a compreensão necessárias do futebol português e, ao mesmo tempo, tem-se destacado no desenvolvimento de jogadores, encaixando no espírito do Estoril Praia e do nosso Centro de Excelência”, explicou Jeffrey Saunders, presidente da SAD ‘estorilista’.