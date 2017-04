Bruno queixa-se a Fernando Gomes

Mário Aleixo - RTP 26 Abr, 2017, 10:34 / atualizado em 26 Abr, 2017, 10:58 | Futebol Nacional

O presidente do Sporting reuniu com seu o homólogo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Esta reunião que Bruno de Carvalho solicitou a Fernando Gomes decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Em cima da mesa esteve a "análise da situação atual do futebol português", acrescentou a fonte.



A reunião de trabalho foi solicitada pelo lider leonino a meio de abril.



Pelo diálogo os "leões" pretenderam obter respostas no que diz respeito à violencia, à legalização das claques, à justiça desportiva e à arbitragem.



Também o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, se juntou a esta cimeira de líderes.



Há menos de um mês, a 7 de abril, Fernando gomes também recebeu o preisdente do Benfica, Luís Filipe Vieira.