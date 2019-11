Capitão do Santa Clara quer “fazer história” frente ao Benfica

"Queremos fazer história. No ano passado estivemos mais perto da vitória em casa, principalmente, frente ao FC Porto e Sporting. Este ano, queremos fazer história e ganhar pontos aos grandes", afirmou Osama Rashid, em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel.



O historial de jogos entre os dois clubes nos Açores, a contar para o campeonato, regista um empate e três vitórias do Benfica.



Estatísticas que não retiram ambição ao clube açoriano, que irá procurar conquistar os três pontos diante do campeão nacional e líder isolado da I Liga.



"O Santa Clara joga sempre em casa para ganhar, tentando conquistar os três pontos. Fizemos uma grande segunda parte em Portimão [empate 1-1] e queremos continuar esse trabalho aqui, contra o Benfica", destacou Rashid, assegurando uma equipa "sempre motivada", independentemente do adversário.



O internacional iraquiano assinalou que o Benfica é uma "equipa que vale milhões", não esperando que o adversário acuse cansaço, após o jogo de terça-feira, frente ao Lyon (derrota por 3-1), para a Liga dos Campeões.



"O Benfica é sempre forte, é uma equipa que vale milhões. O cansaço não vai ser relevante", apontou, antevendo "dificuldades", mas mostrando-se confiante: "Temos de demonstrar a nossa qualidade e estamos capazes de tentar ganhar aqui", disse.



O médio, de 27 anos, disse não estar preocupado com a falta de eficácia da equipa, que regista o segundo pior ataque da prova, com seis golos (os mesmos do Paços de Ferreira), apenas à frente do Vitória de Setúbal, que tem três.



"Tenho a certeza de que os golos vão surgir, criamos muitas oportunidades. Não estou preocupado com isso", considerou.



O Santa Clara, oitavo classificado, com 13 pontos, recebe o Benfica, primeiro, com 27, no sábado, às 17:00 (18:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, nos Açores.