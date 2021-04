Carlos Carvalhal quer melhorar eficácia para vencer Boavista

Os bracarenses vêm de um empate em Vila do Conde, diante do Rio Ave (0-0) e, nas últimas cinco jornadas, apenas ganharam um jogo (2-1, fora, ao Farense) - perderam um e empataram três.Na conferência de imprensa de antevisão da receção aos boavisteiros, Carlos Carvalhal relativizou a ideia de quebra, notando que,, contra o Benfica, "a jogar 11 contra 10" durante muito tempo.O treinador frisou mesmo que a equipa melhorou de produção diante do Rio Ave, "num jogo muito disputado, de machos, de guerreiros".", disse.Carlos Carvalhal considerou ainda que "esta época é uma maratona" e que é normal haver "regressões", "tirando o Sporting, que é a equipa mais regular, mas que também se falou em crise por ter empatado dois jogos".", frisou, numa alusão ao calendário muito carregado nessa fase.O técnico considerou ainda que, durante esse período mais intenso de jogos,Apesar de tudo, o Sporting de Braga diminuiu para dois pontos a distância para o Benfica, terceiro classificado, mas Carlos Carvalhal não quer falar em motivação extra.", notou, garantindo que a "".", disse.





Caso Al Musrati







O médio líbio Al Musrati está a cumprir o Ramadão desde 13 de abril (o período vai até 12 de maio), nono mês do calendário muçulmano que dita que os fiéis daquela religião não podem comer, nem beber desde o nascer até ao por do sol.", explicou.O treinador lembrou a sua experiência em dois países muçulmanos, na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos: "".Esgaio regressa previsivelmente ao "onze" depois de ter cumprido castigo na última ronda.Sporting de Braga, quarto classificado, com 55 pontos, e Boavista, 14.º, com 28, defrontam-se a partir das 19h00 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Luís Godinho.