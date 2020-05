Carlos Pinto é o novo treinador do Desportivo de Chaves da II Liga

Em nota publicada na sua página oficial na Internet, o clube transmontano destacou "a vasta experiência do treinador na II Liga.



"Brevemente, anunciaremos a composição da restante equipa técnica", acrescenta ainda a nota, sem divulgar a duração do contrato com Carlos Pinto.



O técnico de 47 anos, que na temporada passada orientou o Leixões, também do segundo escalão, em 22 partidas, regressa a um clube que já representou enquanto jogador e treinador.



Enquanto jogador, Carlos Pinto atuou no Desportivo de Chaves entre 2007 e 2010, regressando na época 2014/2015 enquanto treinador.



Ainda como técnico, Carlos Pinto já orientou clubes como o Famalicão, que levou à subida à I Liga na época 2018/2019, quando assumiu o clube na reta final do campeonato, Académica, Santa Clara, Paços de Ferreira, Tondela, Freamunde e Tirsense.



O emblema transmontano tinha anunciado em 11 de maio a saída de César Peixoto do comando técnico.



Nas 24 jornadas do segundo escalão, altura em que a competição foi suspensa e depois cancelada devido à pandemia de covid-19, os flavienses ocupavam o 12.º lugar com 32 pontos.