Caué admite que Moreirense pode surpreender o FC Porto

O futebolista agora a jogar no Japão, em declarações ao jornalista José Carlos Lopes, disse acreditar que “o Moreirense pode ganhar ao Moreirense num jogo em que as duas equipas só podem pensar na vitória porque é a eliminar”.



Numa mensagem dirigida aos “cónegos” para o desafio desta noite afirmou: “Acreditem como nós acreditámos, no futebol tudo é possível e dentro do campo são onze contra onze”.



Sobre o atual treinador do Moreirense, Sérgio Vieira, limitou-se a afirmar: “Aprendi muito com ele”.



E a propósito de Sérgio Conceição, com quem jogou no Olhanense, realçou: “Já havia a perspetiva de que podia chegar longe. É frontal e direto”.



Caué aina se lembra da conquista da Taça da Liga, na época passada, com a camisola do Moreirense e recordou como foi possível esse triunfo: “União de grupo, qualidade dos nossos jogadores e confiança”.