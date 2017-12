Cenas de violência voltaram aos estádios este fim de semana

Mário Aleixo - RTP 04 Dez, 2017, 12:22 / atualizado em 04 Dez, 2017, 12:44 | Futebol Nacional

Tais factos obrigaram, por exemplo, a Liga a abrir um processo de averiguações aos desacatos entre adeptos no Académica-Famalicão.



Há relatos de invasão de campo e de problemas no exterior do Estádio Cidade de Coimbra.



No fim deste jogo da II Liga, em que houve o registo de um ferido, também houve desentendimentos dentro do relvado, no fim da partida, entre dirigentes e jogadores.



Em Aveiro, em jogo do principal campeonato distrital, entre dois clubes carismáticos no futebol português Beira-Mar e União de Lamas, um adepto do clube aveirense agrediu o árbitro Leonardo Marques.



O jogo foi suspenso. O Beira-Mar, através do presidente Hugo Coelho em declarações à jornalista Cláudia Martins, já repudiou os acontecimentos e pediu desculpa pelo sucedido deixando bem claro que não se revê neste tipo de atitudes.





O presidente da Associação de Futebol de Aveiro, Arménio Pinho, em declarações ao jornalista David Carvalho, promteu mão dura do organismo para os prevaricadores.