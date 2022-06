Central Mikel Villanueva transfere-se do Santa Clara para o Vitória de Guimarães

O central de 29 anos tinha um contrato válido com os açorianos até junho de 2022 e transferiu-se ao abrigo de "uma operação que não envolve contrapartidas financeiras", com o "Vitória a ficar com 100% dos direitos económicos do jogador", lê-se no sítio oficial dos vimaranenses.



Após um percurso com dois golos em 61 partidas oficiais pelo clube da ilha de São Miguel, o internacional pela seleção da Venezuela em 32 ocasiões prometeu "dar o máximo para ajudar a equipa" rumo "a uma grande época" e realçou que as duas épocas anteriores lhe deram "experiência".



"Já conheço o futebol português. Ter dois anos na I Liga pode ajudar a aportar alguma experiência à equipa e espero poder contribuir da melhor forma. Sei que o Vitória é um clube grande, com uma pressão boa, porque é importante o apoio dos nossos adeptos. (...) Estou muito ansioso por conhecer os meus colegas", disse aos canais de comunicação dos vitorianos.



Antes de rumar a Portugal, o defesa jogou nos venezuelanos do Deportivo Táchira (2011/12 a 2013/14) e do Deportivo Lara (2014/15), bem como nos espanhóis do Málaga (2015/16, 2016/17 e 2019/20), do Cádiz (2017/18) e ainda do Reus e do Nàstic de Tarragona, ambos em 2018/19.



Mikel Villanueva é o quinto reforço oficial do Vitória de Guimarães para a época 2022/23, depois do lateral-esquerdo Ryoya Ogawa, emprestado pelo FC Tóquio, do Japão, do médio Matheus Índio, contratado ao Trofense, da II Liga portuguesa, do extremo Jota Silva, recrutado ao Casa Pia, e do avançado Anderson Silva, ex-Beijing Guoan, da China.