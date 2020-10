Central uruguaio Cristian Tassano reforça Santa Clara

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Cristian Marcelo Gonzáles Tassano para a celebração de um contrato profissional para as próximas três temporadas”, lê-se na nota de imprensa-a enviada pelos açorianos.



Na época 2019/2020, o defesa uruguaio alinhou no Rosário Central da Argentina e no Mirandés, da II divisão espanhola.



Nas épocas anteriores, Tassano passou pelo Twente (2018/19), onde se sagrou campeão holandês, e pela equipa B do Sevilha (2016/17 e 2017/18).



Até ser contratado pelos andaluzes, o jogador de 24 anos jogava no Danúbio do Uruguai.



Tassano também fez parte da seleção do Uruguai que disputou o mundial de sub-20 em 2015, realizado na Nova Zelândia.



Segundo o clube açoriano, nas suas primeiras declarações enquanto jogador do Santa Clara, Tassano “mostrou-se satisfeito por estar de volta à Europa” e “descreveu-se como um atleta que gosta de sair a jogar, mas que privilegia a segurança na defesa”.



No sábado, após o empate frente ao Gil Vicente a zero no estádio de São Miguel, o treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, avançou que iria entrar “obrigatoriamente” mais um central no plantel.



Além do uruguaio, para atacar a presente temporada, o Santa Clara já contratou Shahryiar Moghanlou (ao Paykan do Irão), Mikel Villanueva (ao Málaga de Espanha), Júlio Romão (ao Atlético Paranaense do Brasil), Gustavo Viera (aos uruguaios do Liverpool de Montevideo), André Mesquita (ao Marítimo B), Jean Patric (Académico de Viseu) e Mansur (ex-Atlético Mineiro do Brasil).



No sentido inverso, Zaidu, Mamadu, Zé Manuel, César e Francisco Ramos abandonaram o plantel que alcançou a melhor classificação da história do clube na época passada (nono lugar).



Na I Liga de futebol, o Santa Clara está em segundo lugar, com sete pontos em três jogos, e na próxima jornada desloca-se à capital do móvel para defrontar o Paços de Ferreira.