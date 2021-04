Chaves bate Viseu e mantém-se na luta pela subida à I Liga

A equipa orientada por Vítor Campelos entrou forte no jogo à procura de marcar cedo, mas deixou, nos primeiros 30 minutos, demasiado espaço na sua defensiva.Aos 16 minutos, os visitantes aproveitaram para inaugurar o marcador, num bom lance de Jorge Miguel, que cruzou para remate de Carter, com a bola a ficar solta na pequena área, para o toque decisivo de Yuri Araújo.Pelo lado esquerdo, os visitantes ameaçaram por algumas vezes e Carter esteve perto de marcar, aos 37, mas o cabeceamento saiu ao lado.Os transmontanos criaram perigo com alguma facilidade, principalmente através das subidas do lateral João Correia, e colecionaram algumas situações de golo.Logo na resposta ao golo sofrido, aos 21 minutos, João Reis serviu Juninho que, à segunda, após boa defesa de Ricardo Fernandes, desviou para o empate.Depois, João Teixeira e João Reis também ficaram perto de consumar a reviravolta, mas permitiram boas defesas.Novamente com uma entrada forte, após o intervalo, os flavienses resolveram cedo o jogo. Juninho iniciou uma grande jogada aos 48 minutos, libertando para João Teixeira à direita, que serviu Roberto, que marcou à segunda tentativa, atingindo o quinto jogo consecutivo a marcar.

As melhores ocasiões para o empate aconteceram aos 51 minutos, com remate de Carter para boa defesa de Paulo Vítor, e aos 71, num remate de meia distância de Pana, que bateu com estrondo na barra.