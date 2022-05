Chaves toma a dianteira

O terceiro classificado do segundo escalão bateu em casa o conjunto que terminou no antepenúltimo lugar da I Liga e parte em vantagem para a segunda mão do ‘play-off’ de acesso ao principal escalão, que se joga em 29 de maio, em Moreira de Cónegos.



Na primeira parte, um golaço de João Teixeira aos 15 minutos, num livre direto, abriu o marcador. Já na segunda parte, aos 68, João Correia fez o 2-0 numa transição rápida.



O técnico dos ‘cónegos’, Ricardo Sá Pinto, ausente devido a castigo, repetiu em Chaves o onze que permitiu à sua equipa respirar de alívio na última jornada da I Liga, quando assegurou o antepenúltimo lugar e o acesso ao ‘play-off’, evitando a descida direta.



A equipa do escalão acima entrou melhor, mas não aproveitou o nervosismo da defesa flaviense, com uma importante alteração devido ao castigo do capitão Luís Rocha, substituído por João Queirós.



Com Franco e Jefferson a anularem o meio campo transmontano, no último terço o Moreirense foi ineficaz e a única situação de algum perigo surgiu já aos 27 minutos, com Sori Mané a rematar com perigo, mas para fora, num remate de meia distância.



Antes, já tinha surgido o momento do jogo. Inspirado pela camisola alternativa para a nova temporada da sua equipa, que integra desenhos do artista flaviense Nadir Afonso, o médio João Teixeira, regressado de lesão, fez uma ‘obra de arte’, na transformação de um livre direto, aos 15 minutos.



Para anular a superioridade dos visitantes, a formação às ordens de Vítor Campelos aplicou intensidade sobre o meio campo e defesa contrária, apoiados pelos mais de quatro mil adeptos no estádio. O jogo, no entanto, tornou-se confuso e mal jogado.



Antes do intervalo, seria mesmo a equipa da casa a estar perto de aumentar a vantagem, novamente de bola parada, com Platiny a cabecear por cima após um canto.



A formação de Moreira de Cónegos voltou a entrar forte, a empurrar o Chaves para a sua defensiva, mas apenas por Sori Mané podia ter empatado, aos 48 minutos, no seguimento de um canto.



O Desportivo de Chaves voltou a apostar na fórmula do primeiro tempo e novamente com intensidade no encontro obrigou o adversário a errar e a ter pouca bola.



Os espaços acabariam por ser aproveitados pelos transmontanos da melhor forma, quando, aos 68 minutos, João Correia galgou pela ala direita e já na área disparou forte para o 2-0.



O golo contra a corrente fez a equipa técnica do Moreirense procurar mexer no encontro, com Ibrahima, Galego e André Luís a darem outra frescura ao ataque, bem como mais unidades.



Mas mais uma vez faltou eficácia, além de discernimento, à formação da primeira divisão. O cabeceamento de Galego, com perigo, aos 79 minutos, foi anulado com uma boa defesa de Paulo Vítor.



Os transmontanos partem com uma boa vantagem para a segunda mão do ‘play-off’, para tentar regressar ao principal escalão após três épocas de ausência, com o Moreirense a ter como vantagem o fator casa para evitar a descida.