Cláudio Ramos orgulhoso com recorde de jogos consecutivos na I Liga

"É um orgulho e um prazer ultrapassar esta marca, ainda por cima é uma marca do Rui Patrício, que é um dos melhores guarda-redes portugueses de sempre, e poder ultrapassar a marca dele é um feito para mim enorme”, disse Cláudio Ramos à agência Lusa.



Ao completar hoje, na 20ª jornada do campeonato, 94 jogos consecutivos, num total de 8.460 minutos a defender a baliza do Tondela, Cláudio Ramos quebrou o recorde que pertencia a Rui Patrício, que disputou 93 encontros seguidos ao serviço do Sporting.



O guardião natural de Touro, concelho de Vila Nova de Paiva, do distrito de Viseu, não poupou elogios a todos quanto o apoiaram, a começar pelo Tondela, onde está desde a época 2011/12.



“Ao departamento médico, aos meus colegas nestas últimas épocas que jogaram comigo, equipas técnicas que me permitiram e ajudaram a atingir esta marca e, por isso, esta marca também é deles. Muito obrigada por tudo”, assinalou.



Cláudio Ramos, de 28 anos, começou por integrar, na época 2002/03, o clube da terra, Sport Clube Paivense, depois foi uma época (2004/05) para o Académico de Viseu, de onde seguiu para o Repesenses, por mais uma temporada.



Dos clubes do distrito de Viseu, seguiu para o Vitória de Guimarães, onde esteve até ao fim da época de 2010, para fazer uma época no Amarante e, em 2011, assinar pelo Tondela, clube onde está há mais tempo, cumprindo a nona época consecutiva.