Coimbrões - FC Porto, Taça de Portugal em direto na RTP 1

O FC Porto quer seguir as pisadas do Benfica e marcar presença na quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, precisando para isso de vencer em casa do Coimbrões, equipa do Campeonato de Portugal.

