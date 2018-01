Comissão de Instrutores chamou árbitros para testemunharem no caso dos emails

Lusa 13 Jan, 2018, 14:25 | Futebol Nacional

Questionada pela Lusa, a fonte do CA da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que vários árbitros das primeira e segunda categorias (C1 e C2) foram notificados na sexta-feira, no âmbito do processo aberto pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF.



"Apesar de terem passado sete meses desde a abertura do inquérito, é positivo que a CI da LPFP vá começar a dar oportunidade aos árbitros de defenderem o seu bom nome", referiu a fonte do CA, recordando que estas audições ocorrem após pedido do presidente do CA, José Fontelas Gomes.



O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, acusou o Benfica de influenciar o setor da arbitragem e apresentou alegadas mensagens de correio eletrónico de responsáveis ‘encarnados', nomeadamente de Paulo Gonçalves e Luís Filipe Vieira, presidente.



A Polícia Judiciária já realizou várias diligências no âmbito da sua investigação ao caso dos emails, cujas primeiras mensagens foram reveladas em junho de 2017. Na sequência de buscas às instalações do Benfica, em outubro último, Paulo Gonçalves foi constituído arguido, por ter estatuto de advogado.