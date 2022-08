Comissão de Instrutores da Liga "perplexa" com comunicado do CD da FPF

A Comissão de Instrutores reagiu hoje com “perplexidade” ao comunicado do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, em que diz que o órgão da Liga deixou prescrever 13 processos, apesar de ter sido questionado sobre essa situação.