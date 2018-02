Conselho de Arbitragem reconhece erro

O organismo liderado por José Fontelas Gomes revela que tanto o árbitro Luís Ferreira como o vídeo-árbitro Manuel Oliveira aplicaram o protocolo de forma errada.



O comunicado do Conselho de Arbitragem lembra que quando a equipa que desenvolve uma fase de ataque decide recuar em direção ao seu meio-campo ou a defesa adversária joga a bola, passa a ser uma nova jogada, eliminando-se as eventuais infrações técnicas cometidas na anterior fase de ataque.



Este esclarecimento acaba por surgir de forma excecional, uma vez que o organismo entendeu que se tratou de um caso que se enquadra no âmbito da partilha de informação com os adeptos, de forma a esclarecer quaisquer dúvidas.