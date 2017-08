Conselho de Disciplina solicita abertura de um processo sumário a Jorge Sousa

RTP 21 Ago, 2017, 21:43 / atualizado em 21 Ago, 2017, 21:43 | Futebol Nacional

Sob a mira dos microfones, o árbitro Jorge Sousa pode vir a ser castigado com um a cinco jogos de suspensão face ao modo como se dirigiu ao jogador do Sporting B, Stojkovic.



Atento, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reagiu de imediato, pois as críticas do clune 'leonino' fooram imensas. A CD solicitou assim, esta segunda-feira, junto da Comissão de Instrutores da Liga de Clubes, a abertura de um processo sumário (sumaríssimo) ao árbitro Jorge Sousa, pois as palavras - bem audíveis - em video que circula nas redes socias, falam por si.