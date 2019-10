Cova da Piedade - Benfica, Taça de Portugal em direto na Antena 1

O Benfica inicia, na Cova da Piedade, a participação na Taça de Portugal de futebol, prova que venceu pela última vez em 2017. Os campeões nacionais disputam o encontro da terceira eliminatória no terreno do 16.º e antepenúltimo colocado da II Liga, no Estádio Municipal José Martins Vieira.

Ouça em direto na Antena 1 o relato do jogo da Taça de Portugal entre o Cova da Piedade e o Benfica.