Covid-19. Desportivo das Aves testa negativo e mantém jogador infetado em isolamento

“Ao cabo da quarta testagem à covid-19, o departamento médico do clube informou hoje que os testes realizados ontem [terça-feira] deram todos resultados negativos. O jogador que acusou positivo no domingo mantém-se como a única exceção e continua em quarentena, devidamente isolado dos restantes profissionais do clube, até poder realizar novos testes”, lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos nortenhos na Internet.



Ao abrigo do protocolo estabelecido para o reinício da I Liga, os plantéis de Desportivo das Aves e Belenenses SAD submeteram-se na terça-feira à primeira fase de despistagem obrigatória, com um período de antecedência de 72 horas do encontro da 25.ª jornada, que assinala o reatamento da prova, suspensa desde 12 de março devido à covid-19.



O Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, com 13 pontos, nove abaixo da zona de salvação, recebe o Belenenses SAD, 13.º colocado, com 26 pontos, na sexta-feira, às 21:15, no Estádio do CD Aves, num jogo com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga, que será antecedido por nova bateria de exames ao novo coronavírus.



O treinador Nuno Manta Santos terá de colmatar as ausências dos castigados Luiz Fernando e Rúben Macedo, enquanto o guarda-redes francês Quentin Beunardeau e o avançado brasileiro Welinton Júnior rescindiram de forma unilateral durante a pausa, evocando o atraso salarial verificado entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020.



O processo seguiu da Liga de clubes para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 03 de abril e pode acarretar dois a cinco pontos de penalização, perante dívidas que a SAD liderada pelo chinês Wei Zhao justificou com a paralisação da atividade económica na China, motivada pelo pandemia de covid-19.



O campeonato vai ser reatado sob fortes restrições e sem público nos estádios a partir das 19:00 de hoje, com o embate entre Portimonense e Gil Vicente, o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 rondas, que decorrem até 26 de julho e trazem o FC Porto na liderança isolada, com 60 pontos, mais um que o campeão Benfica.



Além da I Liga, também a final da Taça de Portugal, entre ‘dragões’ e ‘águias’, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 380 mil mortos e infetou quase 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 2,7 milhões de doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 1.447 pessoas das 33.261 confirmadas como infetadas, e há 20.079 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.