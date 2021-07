Covid-19. FPF ajuda clubes a garantir apoios governamentais de oito milhões de euros

“Tendo em conta a situação difícil em que o desporto se encontra, a tutela tenciona disponibilizar os montantes em causa no mais curto espaço de tempo possível, e é essa a razão pela qual a data-limite para a submissão das candidaturas no site do IPDJ [Instituto Português do Desporto e Juventude] é o próximo dia 16 de agosto”, alertou em comunicado a entidade.



E reforçou: “Desta forma, os clubes têm menos de um mês para garantir um encaixe que pode fazer a diferença nas contas da nova época”.



O valor máximo a receber por cada atleta (em todas as modalidades) pode ir até 50 euros (a fundo perdido), sendo que, no total, estão disponíveis quase oito milhões de euros para o futebol.



“É um caso particularmente evidente em que a recompensa vale o esforço”, assinalou a FPF, vincando que, “tendo em conta que o início de época é um período particularmente difícil para todos os clubes, o ‘fator tempo’ é decisivo para o sucesso desta iniciativa”.



O organismo liderado por Fernando Gomes sublinhou ainda que, “depois dos apoios prestados não só pela Federação Portuguesa de Futebol, como também por outras instituições tutelares de diversas modalidades, esta oportunidade de ajudar a recolocar o desporto como uma verdadeira ‘força motriz’ da sociedade merece a atenção de todos os que nele estão envolvidos e o mantiveram vivo durante o último ano e meio”.



No início do mês, o ministério da Educação, que tutela o desporto, anunciou a publicação do despacho da linha de crédito do programa Federações+Desportivas, que contempla medidas com um valor global de 65 milhões de euros para a retoma da atividade federada.



