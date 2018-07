Cristian Lema deseja que Benfica faça "um bom ano"

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Jul, 2018, 07:57 / atualizado em 03 Jul, 2018, 08:25 | Futebol Nacional

O defesa-central de 28 anos disse, em entrevista à BTV, estar "contente" por ter encontrado um plantel "muito unido" e por se aperceber "todos os dias de que o Benfica é um clube grande".



Em Lisboa, encontrou um Estádio da Luz "muito bonito" e um treino "com outra dinâmica em comparação com o futebol argentino, um pouco mais físico".



"Aguardo pela estreia para vermos o estádio cheio. Vamos ter jogos importantes, o primeiro para entrar na Liga dos Campeões", atirou.



Depois de marcar oito golos na última temporada na Argentina, Lema quer "manter a veia goleadora" e participar "no funcionamento da equipa", e tem estado a observar "os outros jogadores, como o Luisão" para adaptar-se a "jogar adiantado", como lhe pediu Rui Vitória, o treinador das "águias".





"O treinador tenta ter os treinos sempre no máximo, com a máxima concentração. Quando é para trabalhar, é para trabalhar, mas, depois, também se brinca", disse o defesa, que elogiou a "qualidade humana" que encontrou no plantel.