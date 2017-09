Daniel Ramos prevê rotatividade no Marítimo

Lusa 18 Set, 2017, 14:25 / atualizado em 18 Set, 2017, 14:33 | Futebol Nacional

"Claramente que sim, pela quantidade de jogos e pelo último ter sido muito em cima da próxima partida com o Sporting. Daí que uma rotatividade quase obrigatória, merecida e justa para quem anda a trabalhar bem e os restantes jogadores do plantel do Marítimo estão a trabalhar muito bem. Analisando o esforço da equipa no último jogo, a minha conclusão é de que preciso inevitavelmente de fazer grandes mudanças neste jogo", disse, na conferência de imprensa de antevisão do jogo em Alvalade.

O técnico denota que tem muitos jogadores desgastados, pelo que promoverá uma rotatividade, para evitar o risco de aumentar o número de baixas por lesão, sendo que só irá decidir a equipa titular na manhã de terça-feira.

Em comparação com as restantes provas em que está inserido, a I Liga é vista como a mais importante, embora os insulares, duas vezes finalistas na Taça da Liga, pretendem deixar uma boa imagem na fase de grupos.

"O campeonato é prioritário, a Taça (de Portugal) também, porque é histórica. Respeitamos a Taça da Liga e vamos tentar o melhor possível. O sorteio não foi favorável, pelos dois jogos fora. Vamos para este primeiro jogo em função de que, se conseguirmos um resultado positivo, vamos tentar de tudo para chegar às meias-finais", analisou.

Daniel Ramos rejeita a ideia de que jogar com uma equipa diferente na Taça da Liga significa que o clube não respeita a prova, mas que o calendário acaba por não ajudar.

"Estes jogos da Taça da Liga, por vezes, têm datas que nos obrigam que grandes mudanças sejam inevitáveis e não é por falta de respeito pela competição, é sim por uma necessidade, por tentarmos antecipar aquilo que pode acontecer no caso de jogarmos com jogadores em sobrecarga e podemos perdê-los", esclareceu.

Do outro lado, a expetativa é que o conjunto de Jorge Jesus também vai fazer muitas mudanças de início, embora Daniel Ramos faça uma distinção clara entre as Marítimo e Sporting.

"Basta pensarmos que o Sporting, substituindo o `onze` titular, mete 11 jogadores diferentes e continua a ser favorito. Tem qualidade no plantel mais que suficiente para rodar 100% dos jogadores em relação ao último `onze`. É natural que o faça, acho que é quase uma certeza que irá também fazer uma gestão", comentou.

O Marítimo defronta o Sporting no Estádio de Alvalade terça-feira, com o apito inicial marcado para as 20:15.