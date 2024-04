Daniel Sousa destaca segunda volta do Rio Ave e reforça a meta do sexto lugar

Em antevisão à partida que inaugura a 30.ª jornada, o técnico destacou as "boas dinâmicas" do adversário, que leva uma vitória e seis empates nos últimos sete jogos, e os 15 pontos por ele já conquistados na segunda metade - tantos como havia conseguido em toda a primeira volta.



"Demonstra aquilo que tem sido este Rio Ave na segunda volta. É seguramente uma das equipas com uma excelente segunda metade, com um número de pontos bastante interessante nesta segunda volta. E daí também advêm as dificuldades que iremos encontrar neste jogo. É uma equipa que está bem trabalhada, com bastantes rotinas que vêm já de trás", constatou, em conferência de imprensa.



Quanto à perspetiva de chegar ao sexto lugar, após uma jornada em que a vitória frente ao Boavista (2-1) permitiu igualar o Moreirense em termos pontuais (43), Daniel Sousa destacou a importância na conquista da posição.



"Estamos a falar de uma posição na tabela que é sempre importante. À partida, não vai dar para as competições europeias, mas dá para uma coisa importante, o acesso direto à Taça da Liga", lembrou.



Ainda assim, não deixou de referir o facto de que o objetivo não depende exclusivamente da formação arouquense, que perde no confronto direto com a formação de Moreira de Cónegos, mas salientou a importância de prosseguir na senda de bons resultados, conquistada ou não a posição.



"Não dependemos só de nós, porque, em caso de igualdade pontual, o Moreirense ficará sempre à frente. O sexto lugar é o objetivo, neste momento, mas não nos esquecemos que queremos também estabilidade na tabela. E, para termos essa estabilidade, temos que continuar a ganhar jogos", reiterou.



Quanto à excelente série de resultados dos 'lobos' - são já três vitórias consecutivas -, o treinador optou por desvalorizar, de modo a evitar "deslumbramentos".



"Não podemos valorizar esta série de três vitórias em três jogos, porque houve momentos em que essas vitórias não apareceram e nós também não quisemos dar impacto. Porquê? Porque sabíamos que o processo estava no caminho certo. Da mesma forma que não temos de dar agora esse impacto para não haver deslumbramentos", alertou



O lateral-direito Tiago Esgaio, por lesão, é a única ausência confirmada na convocatória de Daniel Sousa.



O Arouca, sétimo classificado, com 43 pontos, desloca-se a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave, 11.º, com 30, a partir das 20:15 de sexta-feira, com arbitragem de Bruno Vieira, da Associação de Futebol de Lisboa.