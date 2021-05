Defesa André Amaro prolonga contrato com o Vitória de Guimarães até 2025

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD anuncia que acertou o prolongamento do contrato com o jogador André Amaro, que passa a estar ligado a esta sociedade até junho de 2025, com cláusula de rescisão cifrada em 50 milhões de euros. O central de 18 anos, um dos mais talentosos da sua geração, ficará ligado ao Vitória nas próximas quatro épocas desportivas", lê-se na nota publicada no sítio oficial do clube na Internet.



Autor de um golo em 12 jogos oficiais na época de estreia pela formação principal, o atleta já tinha contrato com os vimaranenses até junho de 2023, com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, antes de estender a ligação.



Natural de Coimbra, o defesa passou pelos escalões de formação da Naval 1.º de Maio e da Académica, antes de ingressar na equipa de juniores do Vitória na época 2018/19 e de realizar um "percurso muito bem conseguido" até à equipa principal, que não esperava que fosse "tão rápido".



"Esta renovação significa muito para mim. Significa que o clube aposta em mim e estou muito feliz por renovar com o Vitória. Não esperava chegar tão rápido à equipa principal, mas a minha maneira de trabalhar levou-me até aqui. É um balanço muito bom. O clube sempre me acolheu da melhor maneira e com o passar do tempo, sinto-me cada vez mais em casa", realçou, em declarações reproduzidas pelo clube.



André Amaro frisou que os 10 jogos a titular pela equipa B, no Campeonato de Portugal, entre outubro de 2020 e março de 2021, lhe deram o "fôlego e a estaleca necessários" para se fixar na equipa principal no período mais tardio da época e afirmou querer "ser um exemplo" para os jogadores que ainda se encontram na formação vitoriana.



"Claro que posso ser um exemplo e quero ser um exemplo. Há muitos jogadores na formação com muita qualidade, que têm de continuar a trabalhar para chegar longe e podem-me ver como exemplo, porque a oportunidade deles um dia vai chegar e têm de estar prontos", salientou.