Defesa Marcos Vinicius assina por dois anos com o Vilafranquense

"Estou muito feliz. Assinar pelo Vilafranquense e ir jogar para Portugal é a concretização de um sonho. Fazer carreira na Europa faz parte do meu projeto há muito tempo. Quero conquistar muitas coisas com o meu futebol, sobretudo vitorias". referiu o jogador, de 23 anos, que em breve viajará para Portugal.



Marcos Vinicius aventura-se pela primeira vez fora do seu pais, tendo sido formado no São Paulo e Grémio de Porto Alegre.



"Tenho muita força, gosto de me assumir como líder em campo e sou um tecnicista que não se assusta de ter a bola no pé", observou o defesa.



Na altura da interrupção e posterior anulação da II Liga, devido à pandemia de covid-19, o Vilafranquense ocupava a 16.ª posição, com 24 pontos, em 34 jornadas realizadas, sete acima da zona de despromoção, tendo conseguido a manutenção na prova.