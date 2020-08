Defesa Souleymane Aw assina por três temporadas com Gil Vicente

“Souleymane Aw é gilista até 2023. No último ano, o lateral-esquerdo participou ao serviço do seu país no Mundial sub-20 e na Taça das Nações Africanas DE sub-20”, lê-se numa nota publicada pela formação de Barcelos nas redes sociais.



O defesa, de 21 anos, começou a jogar no Excellence Foot e na academia Aspire, tendo assinado em 2017 pelos belgas do Eupen - que o emprestaram ao Roeselare -, antes de se converter no sexto reforço assegurado pelos minhotos para a temporada 2020/21.



Os barcelenses confirmaram nos últimos três dias as aquisições dos defesas Talocha (ex- Riga FC) e Tim Hall (ex-Karpaty), dos médios Antoine Léautey (ex-Chamois Niortais) e Kanya Fujimoto (emprestado pelos japoneses do Tokyo Verdy) e do avançado Boubacar Hanne (ex-Wolverhampton).



O Gil Vicente oficializou o treinador Rui Almeida como sucessor de Vítor Oliveira, que conduziu os ‘galos’ a uma campanha tranquila na I Liga em 2019/20, culminada na 10.ª posição, com 43 pontos, 10 acima da zona de despromoção, numa época marcada pelo regresso administrativo à elite, a partir do Campeonato de Portugal, após o ‘caso Mateus’.